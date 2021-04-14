美前參議員應拜登要求　今率團訪台

英媒周二（12日）引述白宮聲明，美國民主黨籍前參議員多德（Christopher John Dodd）應總統拜登要求，當日將率團訪問台灣，是拜登上任後首個獲安排赴台的美方代表。有知情人士表示，多德在台期間將會見台灣的蔡英文總統及外交高層。台灣方面目前未有回應。

報道引述知情人士指，美方3月初通知台灣政府，拜登將派遣多德赴台，傳達他個人對台灣的長期友誼。台灣方面對拜登願意特別安排專機，派遣多德訪台表示歡迎，預計會透過此管道與拜登交換重要訊息。當中包括中國大陸屢派軍機飛入台空域等挑釁動作，同時期盼美方提升對台支持，包括在經貿、安全領域上達成具體進展。

知情人士又指，這次訪團為「非官方」性質，是為紀念「台灣關係法」立法42周年，傳遞美國對台灣與其民主的承諾。訪團成員還包括美國前副國務卿阿米塔（Richard Armitage）、斯坦伯格（James Steinberg）。訪團將於台灣時間周三抵台，預計待至周五（16日）。

另白宮聲明指出，訪團會與台灣高層官員會晤，遵循美國兩黨政府派遣高層、非官方訪團造訪台灣的長期傳統，同時強調美國與印太區域盟友站在一起，推進共享繁榮、安全與價值，這包括深化與台灣的關係。