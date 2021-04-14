2前監獄管理員凌虐囚犯致死　二審均獲減刑

台灣的法務部矯正署高雄監獄前管理員李振賓、邱楷燈早前因不滿陳姓囚犯踢門發出噪音，夥同另外4名囚犯把陳帶到閉路電視死角，上銬毆打施虐，致陳傷重不治。案件周二（13日）在高等法院高雄分院二審宣判，法庭依凌虐人犯致死等罪，分別判處李有期徒刑8年7個月，邱則被判有期徒刑5年3個月。

檢方指控，死者陳瑞卿因毒品及家暴罪入獄，服刑期間於2019年10月17日下午連續踢門，引起李、邱注意；兩人便指示蕭姓、蔣姓囚犯把陳帶到閉路電視死角的「鎮靜區」，再找來劉姓、黃姓囚犯圍毆陳。期間，李、邱全程未有制止，李更加入毆打行列，其後又用冰咖啡倒在陳的身上侮辱。同日下午5時許，陳被打至肋骨斷裂、內臟出血，李等人卻不予施救，任由陳在房中哀嚎，直至當晚10時許才送院，惟最終搶救無效死亡。

事後，李振賓為隱匿實情，與邱楷燈在值勤人員聯繫簿、監視系統監看紀錄簿等登載不實內容，並與蔣、劉、黃及蕭4人夾口供，聲稱是陳先出手攻擊，但被檢察官識破。

案件一審時，李及邱分別被重判有期徒刑10年半及9年，兩人上訴後，二審均獲減刑。至於蔣、劉、黃、蕭4人一審時分別判處有期徒刑3年10個月至7年不等，二審亦獲減刑，改判2年至3年2個月不等。