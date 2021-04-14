男子36年前被控姦殺女友　至今未結案仍為疑犯

甘肅一名男子在1984年被控姦殺女友，36年來先後被法院判處死刑，改判無期徒刑，再因證據不足發還，期間他被羈押在看守所長達10年。男子一直否認殺害女友，惟警方既沒重新偵查案件，又未撤銷檢控。近日，他再向法院提出1,144萬元（人民幣，下同，約1,377萬港元）的國家賠償，再次遭到拒絕。

案發於1984年4月，隴南市徽縣泥陽鄉供銷社門市部一名女店員，被發現在值班室內死亡。翌日，死者男友、時齡22歲的郭尚仁被捕。郭尚仁稱，因女友疑有孕，事發當晚兩人有見面，相約翌日到醫院檢查，惟否認殺人。當年起訴書指，郭與女友的關係遭父母反對，加上他懷疑女友外遇，被警方認定有犯罪動機。法院同年判處郭尚仁死刑。

郭尚仁提出上訴，4年後，法院改為判處無期徒刑。1989年8月，隴南地區中院重新審理後，以證據不足為由，將案件退回甘肅省檢察院隴南分院。直到1994年，案件又被退回徽縣公安局，就再沒有任何新進展。

由於一直是犯罪疑犯的身份，郭尚仁雖先後在2011和2012年分別向隴南市中級人民法院和甘肅省高級人民法院申請國家賠償，但都被以「該案刑事訴訟程序尚未終結」為由駁回。他今年再遞交《國家賠償申請書》，要求有關部門道歉，並提出包括侵犯人身自由賠償金、精神損害撫慰金及維權成本等賠償。至周一（12日），他從隴南市政法委得知，有關部門將召開會議，研究這宗殺人案。