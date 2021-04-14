網上地圖統計內地城市公廁分布　杭州人均最多

內地高德地圖近日發布《2021年中國公共廁所圖鑑》，利用大數據分析國內近百個城市的公共廁所分布及使用情況。數據顯示，按城市常住人口比例計算，杭州是人均擁有公廁數目最多的城市；上海是按面積計算公廁密度最高的城市；北京則是全國城市中，平均每日最多人在該地圖上搜索公廁。

該圖鑑僅公布不同統計方法的城市排名，未公布實際統計數字。但根據杭州市城管局於去年6月制定的公廁無障礙環境提升行動計劃（2020至2021年）內容，當地的城市公廁總數約1,850座，農村公廁則超過4,000座。而截至2019年底，杭州城市和農村常住人口分別約813萬和222萬人。

該圖鑑又根據去年下半年各城市廁所，在高德地圖上被用戶搜索查看的次數，分別統計出十大城市的「十大廁王」。該地圖稱，用戶通過地圖搜索公共廁所，多身處陌生環境，且沒有直接發現廁所指示標識，因此「廁王」不一定是城市中最多人光顧的廁所，而是為最多人救急的廁所。其中，北京的「廁王」是位於故宮東南側的太廟內，是直線距離天安門城樓最近的公廁。