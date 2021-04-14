220艘華漁船集結南海　美媒憂中國海上民兵規模擴張

南海主權爭議持續，220艘中國漁船近日集結在南海牛軛礁，引來菲律賓不滿，該國外交部周二（13日）召見中國駐菲大使黃溪連。美媒同日報道稱，這些漁船是中國政府不承認的海上民兵「小藍人」部隊，船隻堅固、裝載自動化的武器，還比世界上90%的漁船都還要快；部隊日益擴張，規模已經達到令人憂心的程度。

太平洋司令部聯合情報中心前作戰主任舒斯特（Carl Schuster）表示，「漁船」擁有自動化的武器和堅固的船身，而且最高時速為18到22節（約33至41公里）。美國海軍戰爭學院教授埃里克森（Andrew Erickson）指，這支部隊由中國組織發展並控制，直接在軍事指揮系統下運作，進行中國政府資助的活動，這些民兵和中國捕魚船隊整合，規模約有18.7萬艘。

報道指，從戰略上來說，海上民兵機動性高，成本也比軍艦低很多，對敵軍來說相當難纏，一旦發生海上衝突，足以阻礙敵軍執行反潛作戰或出動執行直升機，可成功拖住對方行動，美軍若要掃蕩，可能也得出動驅逐艦。專家表示，若要壓制這些民兵船也有風險，南海較弱的國家可能被中國威懾，不敢驅離這些船隻。

對此，中國外交部發言人華春瑩周二表示，只是一些漁船躲在牛軛礁附近避風，是正常的行為；中國駐菲律賓大使館亦否認指，「中國根本沒有海上民兵組織」。