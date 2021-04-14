政府接管致虧損擴大　民企顧問質疑法律依據

民營企業家、河北大午農牧集團有限公司始創人孫大午因涉嫌尋釁滋事、破壞生產經營等，於去年11月被河北省保定高碑店市公安局拘留，其後保定市政府派遣29個工作組進駐該集團及下屬公司。大午集團顧問鄭成月質疑政府美其名派員「幫扶」集團，卻導致集團經營每況愈下。他周一（12日）提交申請，要求政府披露派駐工作組的法律依據。

鄭月成稱，政府派駐的工作組除要求公司把重大事項交由他們審批，又與客戶對接、溝通，甚至「陪同」公司負責人外出，結果卻導致客戶及技術人員流失、營業額銳減、虧損擴大。鄭指出，作為公司顧問，他對工作組的審批事項和報批程序一概不知，因此提交了10份政府信息公開申請書，要求披露工作組的成員組成、工作流程及經營收益等，並希望政府保障企業權益，恢復企業自主經營。

境外媒體引述關注孫大午案的網站始創人曹雅學稱，像內地政府這種突然抓捕，把高層踢走，然後派工作組進駐，是極其不正常的事。而流亡美國的中國異見人士楊建利認為，鄭成月的訴求不會得到政府的回應。大午集團因為與保定徐水區的國營農場出現土地糾紛，去年8月遭對方出動剷泥車拆除集團大樓，有村民前往阻止時，遭警方施放催淚彈和胡椒噴霧驅散，集團有員工其後到區政府請願，再與警員爆發衝突，結果孫大午與妻子等39人被捕。鄭月成則曾任何北省邯鄲市廣平縣公安局副局長，早年曾為被誣告姦殺女子的聶樹斌翻案，被指被迫提早離職。