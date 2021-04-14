大陸促美勿發錯誤信號　反對美台官方交往

美國總統拜登上任後，中國大陸與美國持續交惡。繼美國務院早前公布放寬美台交往限制，美國前參議員多德等人周三（14日）應拜登要求訪問台灣。大陸國台辦同日表示，陸方反對任何形式的美台官方交往，敦促美方不要再向台獨勢力發出錯誤信號。

國台辦發言人馬曉光周三在例行記者會就多德訪台一事回應稱，美方要搞清楚是非曲直，當前台海局勢複雜嚴峻，根源和責任都在於民進黨當局。中方希望美方嚴肅、認真地履行在台灣問題上對大陸的承諾。早前台駐美代表蕭美琴與美國前國務卿蓬佩奧會面，馬曉光批評，民進黨挾洋自重、不擇手段，「香的臭的一起撲，令人齒冷」。

對近期台海和陸美軍事關係緊張，如解放軍機持續飛赴台周邊空域，美艦則在南海近距離監視解放軍航空母艦遼寧號，馬曉光表示，陸方願以最大誠意和努力爭取兩岸和平統一，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。他指，解放軍在台海地區組織實戰化演練，是對外部勢力干涉和台獨挑釁的嚴正回應；中方遏制台獨和台美勾連的決心，不是光嘴上說。

馬曉光重申，台灣問題不容任何外來干涉，更堅決反對美方渲染所謂「中國軍事威脅」論調，反對美方打「台灣牌」、持續向台獨勢力發出錯誤信號。中方警告民進黨當局，挾洋自重，倚美謀獨，甚至妄想「以武謀獨」，就是飲鴆止渴，只會把台灣推向災難。

另就在大陸台胞接種新冠疫苗的費用和醫保安排，馬曉光回應稱，有三類在陸台胞可免費接種，包括持有台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證；沒有上述證件的人可向居住地縣級以上台辦申請登記接種；還有在大陸高校學習或工作的台灣師生亦可接種。