內地體壇難與外國品牌割席　突停裝備恐影響成績

西方因人權問題抵制新疆棉招致中國報復的風波持續發酵。內地不少藝人早前紛紛與多家外國運動用品品牌解約，反觀體育界卻一直按兵不動，因而招惹質疑。有內地評論稱，與藝人的合約相比，體育界與運動品牌的合作複雜得多，又涉及比賽裝備。撇開解約帶來的賠償問題，運動員停止使用相關運動裝備，恐對成績造成嚴重影響。

內地體育傳媒張賓發表獨立評論稱，無論是外國或國內品牌，與體育界的合約除了支付現金，往往會提供大量裝備。以中超聯為例，16支球隊的裝備均是由Nike提供。早年有球會和球迷對該品牌的球衣款式頗有微言，但球會沒法另覓贊助商，中超公司於2018年只好再與該美國品牌續簽10年合約。

一些正在備戰東京奧運會的國家隊運動員，除了跟Nike、Adidas等有合約，也極依賴品牌的裝備。現在距離東奧開幕僅3個多月，若臨時更換裝備，恐嚴重影響成績。文章認為，大家不應該對運動員進行道德綁架，因為他們與品牌解約，不但關乎個人利益，還涉及集體層面的考慮。

擅長國際體育仲裁的北京大成（上海）律師事務所高級合夥人吳明接受內媒訪問時指出，體育贊助或代言合約，通常會放入道德條款，假如一方簽約後做出違反道德條款的行為，另一方便有權單方面解除合約並索償。他認為，解約並非表明立場的唯一辦法，體育具有國際性，簽約雙方應在充分考慮合約義務、國際合作、長遠趨勢的基礎上，理性應對公眾事件。如何把握界限，將是對體育界智慧的一個嚴峻考驗。