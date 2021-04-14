2美軍機入東海　台撤微型導彈突擊艇建造案

北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）周三（14日）表示，兩架美軍軍機在東海上空出沒。另外，台海軍原計劃要以316億元新台幣（約86億港元）經費，建造60艘微型導彈突擊艇，但周三證實已獲國防部核定撤案，宣告該計劃終止，之後將不會再列入相關年度預算。

長期追蹤美軍動態的中國智庫SCSPI在Twitter表示，美國空軍一架RC135W電子偵察機周三早上從日本沖繩起飛，進入東海；另一架C40B運輸機則從南韓起飛，在東海上空飛行。兩架軍機南北穿越中國東海防空識別區。

另外，台海軍並列為造艦7大計劃之一的微型導彈突擊艇建造案，在立法院審查今年度預算時遭全數刪除。台軍方高層官員周三證實，海軍司令部去年12月呈報國防部辦理撤案工作，已獲核准。官員指，撤案原因於依據船身模擬分析及成果，模擬搭載台發射雄風2型導彈並取得數據，評估後認為其作戰效益受限，沒法滿足作戰需求，加上立法院外交國防委員會也刪除今年度全部預算，故決定撤案。

該微型導彈突擊艇建造案由前參謀總長李喜明在任內提出構想，原計劃於2029年全數完成60艘，希望以此搭載次音速的雄風2型導彈，有效地隱藏行蹤並發揮機動出擊的戰術，但支持和反對者爭持不下，在李喜明卸任後，朝野立委也不支持此預算案。