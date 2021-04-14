獵人殺8鹿再斬頭棄屍　噴紅漆「到此一遊」

台灣南投縣信義鄉丹大野溪溫泉的溪流上，近日驚現8隻無頭水鹿屍，疑遭獵人獵殺後斬頭，屍身棄在溪中，附近大石上更有人噴漆寫上「到此一遊」。有網民找出噴漆者的身份，對方則解釋沒獵殺鹿，反問：「噴漆作紀念錯了嗎？」但獵人與噴漆者的違法行為已引起眾怒，警方、林務局及鄉公所等已介入調查。

網民在Facebook專頁「台灣溫泉探勘網」公開多張丹大野溪溫泉的照片，可見有多隻水鹿遭獵殺後斬頭，無頭屍身被丟在水流中，身上有疑似中槍的彈孔痕迹。附近一塊大石有紅漆噴上「迪洋2021.4.8到此一遊」、「丹大獵人小恩到此一遊」等字眼，疑是獵人殺鹿後留下紀錄。

有網民人肉搜尋出噴漆當事人的Facebook帳號，留言提出質疑，但該人回應稱「真好笑，我們只是去玩也能被大做文章」，並說「噴這些漆，我們錯了嗎？」該人又囂張反問：「那我們當天所碰到的登山客是否列入名單，那他們也錯了嗎？」但該人否認獵鹿：「水鹿並非遭我獵殺，我只是去泡溫泉後噴漆作紀念。」

有網民認為，獵人只取鹿頭是為了要拿鹿茸，而非吃鹿肉、傳承狩獵文化，違背政府立法讓原住民合法狩獵的初衷；也有人認為噴漆簽名的行為違法。警方回應稱已接獲通報，保七警察總隊第六大隊及林務局、信義鄉公所等單位已着手調查，翻查閉路電視，初步懷疑獵人為取得野生鹿茸。當局同時加強查緝違法狩獵，向原住民宣傳，防止出現濫捕行為。