陸大使再致函法議員警告勿訪台　否則將受制裁

中國大陸駐法國大使盧沙野今年2月，曾致函法國參議院友台小組主席里夏爾，警告對方勿組團訪問台灣。法媒「字母A」（La Lettre A）周二（13日）再披露，盧沙野上月二度致函里夏爾，再試圖阻撓訪台行程，警告若法國繼續支持台灣參與國際組織，將受到大陸制裁。

報道引述消息指，盧沙野上月23日遭到法國外交部召見，與該部門亞洲事務主任洛爾拉里（Bertrand Lortholary）會面後，未有改變強硬態度。盧沙野在兩日後、即上月25日再向里夏爾發出超過兩頁的信件，細數巴黎和北京在1970年代以來對台灣的關係；又明確威脅若法國太過積極推動台灣參與國際組織，將面臨制裁。報道指，盧沙野企圖報復參議院的訪台計劃，此計劃在他眼中是一種侵害。

據報法國外交部已獲悉第二封信函的內容，視之為北京企圖讓緊張局勢升溫；又指2015年以來同類的國會行程已舉辦過5次，但從未引起如此激烈的反應。消息又指，台灣的外交部正式向盧沙野的言論提出抗議，並準備迎接法國議員7月來訪。洛爾拉里近日在一場未公開的參議院聽證會中，表明友台小組的行程不需事先和外長商議，參議員完全有自由制訂計劃。