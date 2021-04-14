新疆問題爆罵戰　土耳其議員動議華使館街道改名突厥街

中國駐土耳其大使館近日批評土耳其首都安卡拉市長亞瓦許（Mansur Yavas）紀念維吾爾族「巴仁鄉起義」31周年，土耳其外交部因此召見中國大使劉少賓，導致雙方關係緊張。安卡拉市政府近日收到提案，要求將中國大使館所在的街道名稱改為「突厥街」，被視為反擊中國。

早前，安卡拉市長亞瓦許與土耳其民族主義政黨「好黨」（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）在Twitter紀念巴仁鄉起義，劉少賓之後發文反擊，表明新疆維吾爾自治區是中國領土不可分割的一部分。土耳其外交部召見劉少賓，對他表達強烈抗議。安卡拉市政府日前發布2張在中國大使館前的施工相片，聲稱是為了檢查該區居民是否盜用自來水資源，網民認為是土耳其對中國的「另類反擊」。

土耳其《國家日報》報道，除了在中國大使館前挖坑外，市議會周一（12日）開會時有議員動議道路改名，把中國大使館所在的街道名稱改為「突厥街」，而土耳其人與維吾爾族起源可追溯至古代在中亞一帶生活的突厥族。報道指，這代表對中國大使館的示威，未知提案會否獲通過。