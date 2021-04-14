製售2900萬元人民幣冒牌月餅　5被告判囚

內地有不法分子銷售假冒香港多個知名品牌月餅，涉案金額達2,900萬元（人民幣，下同，約3,500萬港元）。案中5名被告，周三（14日）於上海分別被判2年至3年8月有期徒刑，並罰款2萬（約2.4萬港元）至20萬元（約24萬港元）。

據上海市人民檢察院第三分院指控稱，去年8月至案發期間，莊X耿、劉X娜（兩人均在逃）指使被告林X龍，於福建省先後租用多處食品倉庫、蔬菜冷凍廠等作為生產、倉儲點，並招募被告李X梅、林X超、林X忠等人，負責生產、包裝、運輸假冒「美心」、「半島」、「榮華」及「廣州酒家」等知名品牌月餅及蛋卷，以每盒39到110元（約47至133港元）不等的價格出售。莊X耿又指使另一被告呂X海對收發涉案假冒商品情況進行監督管理，並運送涉案假冒商品及包裝材料、防偽標籤；同時呂X海將其個人帳戶提供給莊X耿用於收支款項。

去年9月，上海公安在廣東和福建警方配合下，在現場查獲大量假冒上述品牌月餅、蛋卷、包裝盒及製造設備、工具、原料等物品。經審計，莊X耿等人已銷售假冒品牌的月餅以及蛋卷共計逾54萬盒，涉及金額2,700多萬元（約3,255萬港元），待銷售的商品約4.5萬盒，價值200多萬元（約245萬港元）。

上述各人除呂X海外，事後均對犯罪事實供認不諱。今年2月26日，上海檢察三分院就該案向上海第三中級人民法院提起公訴。法院認為，各被告的行為均已構成假冒註冊商標罪，法院綜合各被告的犯罪事實、情節、認罪悔罪態度、前科劣迹等，作出上述判決。