反中亂港金主判囚11年　曾參與討論制裁香港法案內容

周四（15日）是「全民國家安全教育日」，央視節目《焦點訪談》周三（14日）披露中美洲國家伯利玆商人、上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，涉嫌資助危害國家安全犯罪活動、插手香港事務的案件細節，直斥他甘當內奸、「雙面人」，暗中勾結西方反華勢力，從事反中亂港活動。據報道，李亨利因犯資助危害國家安全犯罪活動罪，本月2日已被判處有期徒刑11年。

據報道，李亨利原名李滬祥，1955年出生於上海，長期在國內經商。2019年6月，香港爆發反修例風波，國家安全機關發現境內有大量資金通過非法途徑流向香港，用於支持反中亂港活動，於是展開調查，李亨利亦進入安全機關的視野。

廣州市國家安全局幹警指出，李亨利上世紀80年代因引誘婦女賣淫和詐騙，兩度被公安機關處罰，故開始怨恨和仇視政府，後來受西方思想影響，對某西方大國極度崇拜，只要是對中國不利的事情，都會不遺餘力地支持；在與內地官員接觸時，極力表現出自己是愛國商人，私底下卻毫不避諱自己反華的思想。

2009年時，李亨利在某西方大國參加一場反華活動時，遇到仰慕已久的反華分子楊XX。通過一場聊天，李便認定楊與自己「靈魂完全契合」，表明可資助楊組織的反華活動。此後10年間，李向楊捐助的各類資金多達數十萬美元。於2018年下半午，某國議會將進行選舉時，李亨利便向楊明確提出，要向部分反華議員提供資金上的支持。

報道又指，李亨利對於任何可搞亂中國的機會都不放過，早在2001年已前往香港參加反中活動，並對該些活動進行捐贈。2011年6月，李亨利前往香港，與香港立法會前議員梁國雄（長毛）秘密會面。2014年佔中事件發生後，李更增加與境外反華分子和反中亂港分子的聯繫頻率，曾與香港學聯前秘書長周永康見面，當面表達他對周的支持和讚許；得悉周將前往歐洲某國參與某反華論壇活動，並接受培訓時，更表示願意為周支付出行費用。

至2019年香港反修例風波持續發酵，李亨利加緊與楊XX以及反中亂港分子的勾連。當時李的企業經營不善，現金流緊張，他便通過私刻印章制定虛假合同虛開增值稅發票，虛假提高公司營收等方式，騙取國有銀行貸款，並通過地下匯兌捐予楊XX。在他們的操作下，香港反對派代表團得以與某西方大國高級官員直接見面。

廣州市國家安全局幹警續指，在李亨利的資助下，楊XX多次把黃之鋒、周永康、羅冠聰、張昆陽等人引薦到境外，與該西方大國的反華政客，甚至政府高級官員會面。偶然得知某西方大國正準備研究出台涉港制裁法案時，李亨利更以「境內香港問題專家」的身份參與閉門會議，與西方反華議員討論法案內容，炮製出惡毒的制裁條款。李亨利亦在官媒訪問中出鏡，表明認罪認罰。