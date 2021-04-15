日本無印良品母公司：未發現新疆棉種植有違規

中國被外國政府指摘強迫新疆維吾爾族人生產棉花，不少外國知名品牌拒用新疆棉，然而，日本生活雜貨品牌無印良品早前則表示「沒有抵制新疆棉」。無印良品的母公司良品計劃株式會社周三（14日）在業績發布會上表示，該公司去年曾前往新疆進行調查，沒有發現在種植棉花上出現任何重大違反法律法規或行為準則的情況。

良品計劃在聲明中表示，無印良品在其產品中使用的棉花和棉紗已獲得全球標準認證，以確定它們是有機產品，而該認證的條件，是遵守國際勞工組織制定的國際勞工公約，以及由聯合國和經濟合作與發展組織（OECD）制定的商業原則。聲明指，公司評估過有關新疆棉花田約5000公頃農場及其他設施的相關資訊和工人概況等，亦派遣了一個外聘的獨立第三方組織進行現場調查，而去年現場調查中，沒有發現任何重大違反法律法規或行為準則的情況。聲明又指，良品計劃「已經採取了所有必要的措施來尊重人權，維護勞動環境。」

良品計劃社長兼執行董事松崎曉表示，該聲明已經是集團做出的最全面的解釋，他本人無法提供有關該公司使用新疆棉的更多資訊。有報道認為，良品計劃希望避免捲入有關使用「強迫勞動」產品的指控。