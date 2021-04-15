內地樓盤地板現貫穿裂縫　上層倒水下層滴

四川西昌市一個新樓盤部分業主爆料稱，收樓前發現單位地板有貫穿性裂縫，部分更長達3、4米，擔心有質量問題影響居住。業主又不滿，樓盤銷售時宣稱樓盤已劃入西昌航天學校校區，收樓時卻獲通知學區未確定。據了解，經業主代表政府部門反映，涼山州市場監管部門已介入此事。

位於西昌高速路口附近的「正黃·金色學府·天驕樓盤」目前陸續交樓。一名蔡姓女業主去年花70多萬元（人民幣，下同，約84萬港元）買下一套約80平方米的單位。今年3月她接獲開發商通知收樓，竟發現客廳、睡房地板有多條貫穿性裂縫，「從上一層地面倒水，下一層屋頂就像下雨一樣」。

內媒記者周二（13日）到樓盤了解，有部分單位的裂縫已被修補，另部分單位有工人在施工。有業主向記者稱，跟開發商交涉後，對方正進行簡單修補，但擔心以後會再漏水或裂開。業主表示希望西昌相關部門介入，找具資格公司進行第三方鑑定並提供報告。

另一名業主楊女士稱，該樓盤距離西昌航天學校大約1公里，銷售人員賣樓時稱，「這是航天學校的學區房，以後孩子就讀這個學校」。但最近收樓時，開發商才告知能否劃入航天學校校區尚不能確定。有業主表示買樓時領取了一張車位抵用券，銷售員聲稱日後用來買70年產權的車位，只要補3萬至4萬元（約3.6萬至4.8萬港元），但現在開發商卻表示每個車位要補8至12萬元（約9.6萬至14.4萬港元）。

對於業主的投訴，西昌市正黃置業發展有限公司相關負責人表示，部分單位地板出現了裂縫，也請相關公司鑑定，是常見的質量瑕疵，對房屋主體結構質量沒影響，該公司正進行整改。而學校劃區工作需待項目交付入住後，由教育主管部門進行分區，並以教育部門文件為准。至於以抵扣券購買車位，該負責人僅稱價格在周邊地區屬正常定價。