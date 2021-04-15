8旬退休教授徵婚　尋年輕女性提供千萬美元月薪

山東濟南千佛山周三（14日）舉行第15屆相親大會，會上張貼不同尋求伴侶的人的訊息。其中一名83歲退休教授，稱最近將投資億元開設國際公司，希望找一個22至40歲、能擔任公司高層的伴侶，並稱會提供千萬美元月薪，引起關注。

網上流傳該相親信息，是山東省科學院能源所的退休教授張玉福所發。他指自己月薪5萬（人民幣，下同，約6萬港元），有房有車，正在開曼群島註冊國際大公司，希望徵求身高160厘米以上、形象氣質好的女青年。外界質疑相親資料的真確性，內媒記者追訪張玉福本人，他指內容千真萬確，找年輕的女士是希望在生活上照顧他，萬一要到國際性舞台領獎，她可以在事業上有所幫助。

山東省科學院能源所亦證實，張是該所的退休教授，患有小腦萎縮症，退休後一直由女兒照顧。張玉福指，10多年前妻子患癌去世，他曾透過其他途徑，例如相親網站等尋找伴侶，但都因年紀太大未能成功。他認為千佛山相親大會已舉辦多年，今年報名費便宜，只需100元（約120港元），就登記嘗試。

惟有認識張玉福的人對今次相親「潑冷水」。他的女婿表示，張的年紀比較大，「腦子有點毛病，他說甚麼都不要相信」。提供相親大會場地的千佛山景區則指，並不負責核實徵婚的訊息。