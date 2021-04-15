美印太司令參與印度論壇　稱會助台灣自衞改善軍力

美軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）周三（14日）重申美國對台政策，並強調美國會協助台灣自我防衞，聚焦改善台灣軍事力量。

戴維森與印度海軍司令辛赫（Karambir Singh）透過視像出席印度區域安全會議「瑞辛納對話（Raisina Dialogue）」有關印太局勢的環節。由於戴維森曾預測中國可能在未來6年對台採取行動，加上中國軍機、軍艦加大力度擾台，因而主持人、新德里智庫「觀察研究基金會」安全戰略與科技中心主任拉賈戈帕蘭，向他提出中國逐漸擴大威脅台灣相關問題。

戴維森回應時表示，美國支持台海兩岸透過和平方式解決問題，並根據美國的中國政策和台灣關係法，在北京對台灣實施軍事威脅時，協助台灣自我防衞；美方除聚焦改善台灣軍事力量，美國印太司令部也致力促進與台灣軍隊的聯合相互操作性、訓練、準備和專業性發展。

面對中國近年擴大在東海、台海、南海及中印邊界進行挑釁的軍事活動，戴維森批評，侵略性的中國海軍行動及不對稱活動，破壞了印太地區以規則為基礎的秩序，構成重大的挑戰。他表示，中國正利用新冠肺炎疫情，在印太地區各處增加軍事侵略，意圖破壞國際法和規範；而美國與印度、澳洲、日本組成「四方安全對話」則發出強而有力的訊號，支持「基於規則的秩序」。

辛赫說，四方安全對話當初是一個諮詢小組，但已經有機地發展壯大，4國海軍已舉行雙邊及其他形式的演習一段時間，4國海軍間也存在高度的協調操作性，「若有機會，我們可建立一個隨插即用的機制」。

談到中國海軍船艦頻頻在印度洋活動及印太地區面臨的挑戰，辛赫表示，由於北京的能源貿易、市場和資源需求都不斷增加，中國海軍來到印度洋並展開活動也就不足為奇。他又指中國海軍具有財力和意圖，印度海軍將持續關注中國海軍的發展。

在回應中國發展航空母艦問題時，辛赫認為，中國海軍想複製美國海軍的航母戰鬥群，但發展航母需要時間。戴維森則說，中國擁有遼寧號和山東號兩艘航空母艦，並正在興建第3艘。美國認為，中國海軍未來幾年在印度洋地區的影響力將會增加，且未來幾年將在印度洋作戰。