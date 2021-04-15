內地小學擅裝人臉識別系統　稱可預防學生打架

內地人臉識別系統應用範圍深入社會各階層。寧夏銀川市某小學因為在校內安裝人臉識別系統引發熱議。當地教育局負責人表示，該系統僅為確保學生在校安全，目前還在籌備階段。但有家長反映，校方只要求提交一張孩子的證件相電子檔案，卻沒有就使用系統徵求意見。

據寧夏媒體周一（12日）報道，銀川市興慶區回民第二小學觀湖校區於去年8月，啟動圍繞智能化校園安全管理的項目，已進入最後的信息錄入與調試階段。該系統據稱可對學生在校內推撞、打架等風險進行預警。一旦學生出現意外情況，只要輸入學生的班別和姓名，系統可自動整理該學生一天的軌迹記錄，有助快速追溯異常情況。系統又具備電子班牌、課堂人臉點名、巡課督導、考試管理等輔助教學功能。

該市興慶區教育局負責人表示，該系統是智能安防的一部分，學校裝設系統是為孩子安全着想。另學校建立的網絡是一個密閉的內聯網，不允許連接互聯網，教育部門亦不會拿學生的信息牟利。不過有家長質疑人臉識別系統恐侵犯學生隱私，存在洩露個人信息的風險。

全國政協委員、上海市信息安全行業協會名譽會長談劍鋒接受內媒訪問時表示，人工智能在教育場景下使用需特別謹慎，而在校內推廣使用人臉識別技術，更需徵得每一位家長的書面同意。他又指，很多數據洩露是由內部職員出賣數據，只要採集就有洩漏風險。