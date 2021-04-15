中韓首次海洋事務對話會議　重申反對日排放核廢水

中韓海洋事務對話合作機制首次會議於周三（14日）以視像方式舉行，就兩國海事合作事宜廣泛交換意見，雙方重申反對日本以海洋排放方式處置福島核廢水，並商定積極研討應對方案。

會議由中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與南韓外交部東北亞局局長崔喜德一同主持。雙方一致認為，當前中韓關係健康穩定發展，啟動兩國海洋事務對話合作機制，有利於擴大兩國海洋交流合作，豐富中韓戰略合作夥伴關係。

雙方對日本近日不顧國際社會和鄰國反對，單方面決定將福島核電站事故核廢水排海一事表示強烈不滿，敦促日方務必在與國際機構和周邊國家充分協商和實質參與基礎上，審慎處理核廢水問題。中韓雙方將繼續就此保持密切溝通，並與國際社採取必要措施和行動。

另據中國外交部新聞稿稱，雙方就兩國海域劃界等問題交換意見，同意加強溝通協調，妥善處理敏感問題，增進相互信任，努力打造黃海和平合作。韓媒則報道，在中方介紹近日實施的《海警法》時，韓方表明在兩國海域劃界尚未明確的情況下，該法不能成為相關海域矛盾誘因。為提前防止偶發衝突和矛盾，雙方同意尊重國際法和各國權益、暢順溝通。