江歌案今開審　控方律師稱閨密劉鑫見死不救

中國山東青島女留學生江歌2016年在日本被殺，兇手陳世峰的前女友兼江的閨密劉鑫（現改名為劉暖曦），因事發躲在房內未開門施救。江歌母親江秋蓮以生命權糾紛為由，起訴劉鑫。案件周四（15日）上午9時許在青島市城陽區人民法院開庭審理。

江秋蓮的代理律師黃樂平、李婧，及劉鑫的代理律師胡貴雲到庭。大批記者開庭前在法院外聚集，黃樂平上午8時許現身法院門口，向媒體表示：「動刀殺人的是陳世峰，但置江歌於死地的是劉鑫。」這也是今次起訴的主要理由。劉鑫未有出庭，內媒周三（14日）在青島見到劉暖曦及其父親，並追問她是否出席庭審等問題，劉鑫未予回應。

黃樂平周日（11日）起在微博先後發布6個江歌遇害案的事實焦點，即「江歌是否和劉鑫同時上樓」、「案發當晚江歌為甚麼在地鐵站等劉鑫一起回家」、「案發時房間是否被人鎖了門」、「案發時劉鑫是否知道江歌在門外遇害」、「劉鑫是否知道殺人者是陳世峰」、「案發後劉鑫是否主動向警方指認陳世峰」。根據他發布的相關證據，劉鑫對以上問題均有多種說法。

案發於2016年11月3日凌晨，在日本東京住所門外，江歌被室友劉鑫的前男友陳世峰殺害，年僅24歲。劉鑫被指在案發時躲於室內，未對江歌施以援手。翌年，日本東京地方裁判所判陳世峰犯故意殺人罪和恐嚇罪，入獄20年。江秋蓮於2018年10月15日宣布提訴，向劉鑫索償203萬元人民幣（約241萬港元）。