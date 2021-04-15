內地五一長假旅遊需求大爆發　料2億人次出遊

還有不足3周便是五一長假，有內媒報道，旅遊業認為今年清明假期，旅客被壓抑的出遊需求未得到全面釋放，推算今年五一出遊人次有望超越新冠疫情爆發前水平，達到2億人次新高。

官方統計，今年清明假期內地出遊高達1.02億人次，恢復至疫前同期的94.5%。在湖南省，3天清明小長假共接待遊客逾1,122萬人次，較去年增長逾107%。湖南一家旅行社總經理劉生波表示，清明假期出遊多為掃墓祭祖，以周邊和短途遊為主，旅遊市場未釋放全部潛力。即將到來的五一長假，跨省和跨區遊等長線產品將成主流。

據內地旅遊服務網站攜程數據顯示，五一國內航班搜尋量較去年同期提升超過5倍，其中，海南三亞、陝西西安、重慶、四川成都為熱門搜尋目的地。另澳門作為當前唯一安全的出境遊目的地，亦受不少遊客青睞。

攜程研究院分析師修天陽認為，搜尋熱度的增加意味消費者出遊意願強烈，預計未來2周會出現預訂高峰，機票價格或大幅上升。另一內地旅遊搜尋引擎去哪兒大數據研究院院長蘭翔也表示，隨着天氣變暖以及疫苗接種率提升，未來五一和暑期旅遊業或迎來大規模回暖，除了傳統熱門旅遊目的地，一些小眾冷門旅遊目的地也可能爆滿。