漁民捕獲境外間諜竊密設備　可收集敏感水文及軍艦數據

今日（15日）是全民國家安全教育日，內地官媒報道稱，江蘇、浙江、海南、廣西等地漁民近期撈到一些不明物體，經專家研究後確定是境外間諜竊密設備，可收集敏感水文資料、軍艦潛艦通訊數據。報道批評境外間諜情報機關將海洋作為新戰場，大肆展開情報蒐集活動。

江蘇鹽城市漁民王鎖指，不久前與船員在近海捕獲一個體積龐大的黑色物體，設有很先進的太陽能板，長約3米、外形像小船。經水聲工程專家證實是波浪滑翔機，屬近年出現的一種新型海洋無人潛航器，能長時間運作，蒐集海洋環境訊息、搜索隱蔽的水下軍事目標。專家從設備的磨損程度判斷，該波浪滑翔機已在中國海域工作很長時間。

江蘇連雲港市、浙江台州市都有漁民捕獲航空聲納浮標。專家稱，航空聲納浮標是反潛直升機和反潛巡邏機的主要探測設備，積小、重量輕，主要功能是對潛艇進行搜索、識別和跟蹤，再通過內部天線將獲取的目標潛艇資訊傳送給反潛飛機，對潛艇進行精準打擊。台州市國家安全局表示，這些設備採集國內的水文數據屬國家機密，此行為屬於間諜竊密行為，對國土安全、軍事安全和深海安全構成嚴重威脅。