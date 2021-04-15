通報批妻子對丈夫失管失教　高官夫婦涉受賄遭開除黨籍

湖北荊州市紀委監委周三（14日）通報，前荊州市外事僑務局黨組成員、副局長鄭繼典及荊州市中級法院民一庭前庭長、副縣級判審員沈維琼涉嫌貪污受賄，且數額特大，遭開除黨籍處分，移送司法機關。鄭沈兩人為夫妻關係，沈維琼遭監委批評對丈夫缺乏管教，且充當黑惡勢力「保護傘」，遭開除公職處置。

通報稱，市司法局去年已注銷鄭繼典的基層法律服務執業許可，並收回基層法律服務工作者執業證書。他違反政治紀律，與他人串供堵口，向組織提供虛假情況，對抗組織審查；利用親屬職權共同斂財，夥同其配偶收受他人賄賂及貪污公款，涉嫌受賄罪、貪污罪；為謀取不正當利益，夥同其配偶向國家工作人員行賄，情節嚴重，涉嫌行賄罪。

沈維琼則為涉黑涉惡人員說情打招呼，充當黑惡勢力「保護傘」；利用職務便利向承辦法官打招呼、說情，干預司法活動；違反生活紀律，家風不正，對配偶失管失教，造成不良影響；單獨或夥同其配偶收受他人賄賂、夥同其配偶貪污公款，涉嫌貪污、行賄罪；為了謀取不正當利益，夥同其配偶向國家工作人員行賄，情節嚴重，涉嫌行賄罪。

由於她涉嫌徇私枉法判決，導致相關被告人重罪輕判，上月召開的黨組暨政法隊伍教育整頓領導小組會議決定，要將沈維琼案件作為反面教材，切實展開整頓工作。