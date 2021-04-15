內地藥廠與經銷商協議限價　罰款7.64億人民幣

內地近期嚴厲打擊企業壟斷行為，市場監管總局周四（15日）宣布，總部設於江蘇的揚子江藥業集團有限公司（下稱揚子江藥業）因違反反壟斷法，對藥品實施固定及限定價格的行為，決定對該公司作出7.64億元（人民幣，下同，約9.21億港元）的行政處罰。

據市監局官方公眾號消息，該局接獲舉報，指揚子江藥業涉嫌達成並實施壟斷協議行為，遂於前年11月立案調查。經查，於2015年至2019年期間，揚子江藥業在全國範圍內（不含港澳台地區）通過簽署協議、下發調價函、口頭通知等方式，與藥品批發商、零售藥店等達成協議，固定藥品轉售價格和限定藥品最低轉售價格，約92%被調查對象均承認協議存在，並予以執行。

揚子江藥業又聘請中介公司，在淘寶、天貓、京東等平台負責監督，確保互聯網展示的藥品價格為協議規定的價格，中介公司並定期向揚子江藥業提交所有商家的價格訊息監測及處理結果。

市監局認為，揚子江藥業通過維護藥品的零售市場價格，進而抬高醫院渠道基準價格，最終實現維護醫院渠道價格目的。據處罰決定書內容顯示，揚子江藥業生產、銷售的藥品種類達300多種，其重點固定和限定價格的藥品在市場上屬暢銷產品。該集團上述行為排除和限制競爭，損害消費者合法權益和社會公眾利益，因此責令揚子江藥業停止違法行為，並處以其2018年銷售額254.67億元（306.86億港元）3%的罰款。