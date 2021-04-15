台增1宗印尼輸入新冠病例　血栓陰霾下擬擴大疫苗接種

台灣周四（15日）新增1宗新冠境外輸入病例，患者為一名未滿5歲的台籍女童，自印尼入境。當地正接種第二批由英國阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗。雖然疫苗近日出現血栓個案，但當局表示，鑑於目前接種速度較慢，擬開放予其餘組別接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥交代，確診的女童長期居住印尼，曾由一名印尼籍30多歲女性照顧，並於3月28日同行抵台；後者已於4月1日確診。台當時安排女童居家隔離，至周二（13日）隔離期滿檢測時確診。

另外，台灣周三（14日）疫苗接種人數為1,319人，新增12件非嚴重不良反應。當地即日起接種第二批阿斯利康疫苗，共19.9萬劑，惟效期僅至五月底，目前每日接種量只達目標約三成。莊人祥表示正「全力催打」疫苗，避免浪費。而對於有傳媒稱美國藥廠莫德納的新冠疫苗將於4月底運抵台灣，莊人祥澄清確實時間為5月。

哈里法克斯國際安全論壇機構去年原決定頒獎給台灣的蔡英文總統，但傳遭加拿大政府施壓，稱會終止贊助。加拿大眾議院周三（14日）通過提案，支持蔡英文獲獎，總理杜魯多亦表示會繼續贊助上述論壇，並持續加強同台灣的貿易關係等。