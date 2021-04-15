台鐵慘劇首場公祭　政府要員及縣市長均出席

台灣太魯閣號列車事故令49名乘客及列車人員慘死，交通部周四（15日）下午2時在台北舉辦首場追思公祭，當中台灣的蔡英文總統、剛獲批引咎辭職的交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌也到場憑弔。此外，新北市長侯友宜較早前稱，蘇貞昌為交通部的頂頭上司，希望他能負起應負的責任。

各官員及國民黨、民眾黨、時代力量等成員，都抵達台北市立第一殯儀館哀悼，各人都神情凝重、別上黃絲帶進場向死者家屬致意。靈堂前擺滿粉白色小花，正中央放了「列車事故罹難者之靈位」的靈牌，兩旁則放置「祈傷者平安」及「願逝者安息」的牌子。

蔡英文對首排受害人家屬致意時，抱着其中一名哭泣的女家屬的頭及拍肩安撫；侯友宜及國民黨立委蔣萬安被家屬拉住時，也蹲下傾聽他們的哭訴。另外，承擔事故責任的林佳龍及交通部團隊，向往生者致意後仍一直留在公祭現場。聯合公祭的餘下兩場將會在周六（17日）於花蓮及台東舉行。

另外，侯友宜周三（14日）表示，台鐵局屬交通部權責管轄範圍，對於部長第一時間負起責任，態度積極、明確；而過去10天未有現身的蘇貞昌，身為交通部的頂頭上司，有其角色及責任，希望他清楚想民眾説明、負起應有的責任。