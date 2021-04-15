中國首艘具破冰能力航標船下水　保障航行安全

中國第一艘具備破冰能力的大型航標船「海巡156」號，周四（15日）在武昌船舶重工集團有限公司雙柳造船基地下水。該輪列編後將主要用於北方冰凍港口、航道的助航設施布置、撤除、更換和維護工作，有效提升北方海區航海保障能力。

海巡156號於2019年4月開工建造，預計今年9月列編交通運輸部北海航海保障中心。該船長74.9米、闊14.3米、深6.2米，排水量約2,400噸，採用全電力驅動、雙迴推進系統，在5節（約每小時9公里）的航速下能破冰0.5米，在3.5節（約每小時6.3公里）航速下能破冰0.6米，在海冰條件下具有優秀的操控能力和航標工作能力。

該船也是國內首艘根據中國船級社（CCS）智能機艙和智能能效要求而建設的大型航標船，具備智能決策支持和維護功能，在設備出現故障前及時進行預警，智能推薦最經濟的航行方式，減少船舶燃油消耗，節約營運成本，降低碳排放。

據了解，中國渤海及黃海北部每年都會發生不同程度的海冰災害，給港口生產運營、海上交通運輸、海岸工程和海水養殖等造成嚴重影響。在大風、寒潮、冰凍等惡劣天氣條件下，海上助航設施效能的正常發揮，對於保障港口航道暢通和船舶安全航行尤為重要。