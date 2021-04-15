台本島牧場首現牛結節疹　8病牛慘遭焚化掩埋

台灣離島金門縣去年7月爆發牛結節疹，548隻牛被焚化銷毀，是全台首宗病例。未料，新北林口某牧場周四（15日）傳出牛結節疹疫情，8隻牛皮膚結節且發燒，當局已派人撲殺焚化並就地掩埋，為本島首宗牛結節疹病例。涉事牧場養有130隻食用肉牛。

行政院農委會動植物防疫檢疫局周四晚召開記者會。農委會主委陳吉仲交代指，新北動保處周三（14日）視察牧場時，發現有8隻牛隻出現牛結節疹症狀，經檢測後於周四下午確診。病毒株基因與金門去年的疫情，以及中國大陸2019年的疫情基因相同。農委會將向世界動物衛生組織通報。

當局已限制該牧場方圓3公里內1個牧場共97隻牛的移動運輸，並對10公里內12個牧場、共1,772隻牛全面檢查。農委會要求全台縣市在3天內，完成視察檢查所有牛隻，同時在1天內為10公里內牧場的牛隻接種牛結節疹疫苗；3天內為台北、新北、基隆、桃園、新竹和苗栗所有牧場的牛隻接種。

據了解，台灣金門縣去年有23隻牛發病，當局事後撲殺、焚化銷毀548隻牛。農委會防檢局去年8月初，已為金門縣所有健康牛隻注射牛結節疹疫苗。牛結節疹非人畜共通疫病，病毒主要透過蚊子、刺蠅等節肢動物傳播，潛伏期為28天，發病率為10％到20％。