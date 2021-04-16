27歲男深陷債務燒炭自殺　父長文勸說遠離禍害

網上周三（14日）流傳一篇「千字文」，一名來自雲南大理的父親表示兒子因沉迷網絡遊戲，染上網絡借貸的惡習，不單負債10多萬元（人民幣，下同，約12萬港元），更因此想透過賭波賺回欠款，結果在失業的情況下，無法償還債務。父親表示兒子最終在上月23日燒炭自殺，年僅27歲。

父親稱，兒子2017年於昆明理工大學土木工程系畢業。大學時，他透過不同網上貸款平台，借錢購買網絡遊戲。大學畢業後，他在一間建設集團工作僅9個月就辭職，準備報考公務員時，又在網上大量貸款，久下11多萬元（約13萬港元）的債務。他借款的種類愈來愈多，前年開始投注彩票，想將輸的錢賭回。去年因疫情關係失業，他向父母謊稱在昆明找到工作，實質是在外租屋，繼續借貸賭波。

失業再加上被貸款集團追債，兒子的情緒出現問題。男子表示，上月25日接到警方通知，才知兒子一直不敢回家，在酒店自殺前留下一段道歉影片，片中不停地摑自己，又不停與父母道歉。兒子留下的一封信，寫滿欠款的詳情，未償還的金額仍有6.2萬元（約7.4萬港元）。男子指，兒子離世半個月，他仍不斷受到追債的電話，形容網絡貸款輕易的讓人借錢，害人不淺。