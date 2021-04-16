老婦攔車吆喝「留下買路錢」　警車無一幸免

河南駐守馬店泌陽縣盤古山景區周二（13日）適逢年度文化節前夕，有一名老婦居然為求財，站在路中心攔截進出車輛，更以拍賣叫喊方式漲價要錢，氣勢與乞丐有異。許多車主為了順利過路都不跟她計較，趕快付錢了事，就連警車都遭受她的折磨。內媒周四（15日）報道，村民稱該位年近90歲的老人已不是第一天、兩天做出這種事。

有不少網民稱老婦提着一個紅袋子，只挑新車、好車攔截，之後從5元（人民幣，下同，約6港元）喊價，每次多叫5塊，漲到50元（約60港元）都可以；司機為免要給更多的錢，又看她年事已高，都趕快給錢。有司機甚至以為她是景區的工作人員來索錢，眼看前一輛車都「繳費」，就照樣給錢。

附近村民表示，老婦住在當地，因患有精神病，經常跑出來攔車，村民怕惹禍上身不敢介入。他們續指，她一天的收入並不低，比在工地上工作的中年人還要多，猜測有可能是其家人故意放縱。警方屢次處理亦未能解決，而根據其精神及身體情況亦不可處罰，每次只能\安撫、把她攙扶到一邊去。

景區工作人員無奈表示，景區門口只有兩條車道，若老婦擋在路中心攔車，必定釀成擠塞；曾與她的家人溝通多次，但她依然重施故技，令景區飽受困擾。