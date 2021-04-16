女子難忍爛賭夫5年4次申請離婚不果　男方威脅報復

湖南衡陽縣一名女子本月初第5次向法院申請離婚，而她5年來4次的離婚申訴都被拒絕，引發關注。女子自2016年來因丈夫沉迷賭博而申請離婚，惟丈夫情緒偏激，多次恐嚇她及其家人。其中一次法院以「保障家庭和諧」為由拒絕她的申請。據悉，湖南省高院已留意到，並指正審理案件。

自2016年12月，寧順花因無法忍受丈夫陳定華長年賭博，先後4次申請離婚，但丈夫一直拒絕。她指，每次開庭，陳定華都揚言「要報復社會，製造恐怖事件」。他曾在法院門口搶走寧順花的身份證及手機，又向她弟弟傳送「報復、殺人」等恐嚇的訊息，又曾在第4次開庭時，將寧順花從車上拖下，導致她受傷。派出所曾分別拘留兩人，法院曾下達人身保護令，但都以「無證據證明夫妻雙方感情已破裂」為由，未有批准離婚。

衡陽市婦聯工作人員表示，2016年時組織已經關注事件，安排心理諮詢師協助。但男方不願意離婚，說要給3個月時間考慮，女方同意後就到廣州工作。而男方想法反覆，一時說要冷靜，一時又說要報復。警方正與男方家屬聯繫，本月3日，寧順花再次向法院申請離婚，目前在審理當中。