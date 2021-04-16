女學生墮樓亡疑被老師逼死　父母斥校方態度傲慢

河南鄭州某中學女學生胡羽，近日被班主任指摘違規帶手機回校，她否認後疑因遭班主任逼供，隨後墮樓身亡。市教育局周三（14日）通報稱，該班主任與死者生前曾經對質，眼看對方不承認就前往教室搜索證據。死者父母在微博上直斥班主任用極端方式處理，當時家長已到校門接孩子，但班主任還不放人；事故發生後，校方拒絕告訴處理方法，且所謂的談判過程中從未致歉，因此要求為女兒討回公道。

死者胡羽在鄭州實驗外國語中學就讀8年級，上周五（9日）早上遭毛姓班主任叫到辦公室詢問。由於她不承認帶手機入教室，因此隨即返回教室拿去胡羽的手機，結果返回時已經不見她的蹤影。數分鐘後，有保安發現她趴在教學樓前的地面，送院後證實搶救不治。通報稱，校方立即啟動緊急預案，成立工作專班調查，並與家長進行3次協商惟未能達成共識。

其父母則在微博上發長文詳述案發過程，稱毛某因有同班同學告發女兒而兩次聯絡他們。事發當日，胡父抵達門口後聯繫毛某讓孩子下樓，但對方卻仍在與胡羽談話，還説她不承認帶手機要到班裏確認，同時叫胡父看家中的手機在不在。班主任更發了1張有2部手機的照片。之後，胡父就看到救護車進入校園，跟隨至現場看見女兒的耳、口旁有大片鮮血，瞳孔已放大。

據指，校方所謂提供30萬元人民幣（約36萬港元）並非賠償而是「補助」，即不承認責任，談判時對調查及調查結果隻字不提，周二（13日）等了近半小時才看到學校書記及後勤主任，更甚連墮樓的確實樓層亦不清楚，一直要拖到警方介入。