飯店遭踢爆以剩飯奉客　店員辯稱為免浪費

湖南長沙市民李先生早前外出吃飯時，卻發現店員竟將客人吃剩的米飯放回飯煲，與剛煮好的飯混在一起再盛給其他客人。最令人難以置信的是，當李先生向店員投訴時，對方竟稱：「 不這樣做就浪費了。」

事發於本月7日，李先生與朋友前往長沙市開福區一家網紅飯店吃晚飯，發現店員將上一枱已結帳顧客吃剩、用飯壼盛載的米飯，倒回電飯煲裏與剛煮好的飯攪拌在一起，再盛出來給下一枱的顧客食用。當李先生和友人向店員指出這做法不衞生時，對方不以為然，還稱將飯丟掉會浪費。從李先生拍下時長約1分鐘的短片，店員熟練地多次將剩飯舀回飯煲。

據內媒報道，以往湖南很多飯店會以公用飯壼上飯，客人吃多少便舀多少，吃剩的飯會回收再用。但約5年前起，市民愈來愈重視食品安全和衞生，相關部門也明確要求禁止回收米飯，因此當地大多數食肆已改變傳統的上飯方式，改用小碗盛飯奉客，這樣既衞生，也避免浪費。

對短片中飯店的做法，有網民表示本着不浪費的原則，做法沒問題，但有人則認為很難保證回收的米飯沒問題，也有人留言其實很多飯店都這樣做，只是大家看不到而已。長沙市市場監督管理局將調查此事。涉事飯店回應稱，店內有規定不回收米飯，片中服務員是新人，可能之前交代不清楚，將會改正。