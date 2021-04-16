網傳「台灣引進福島核廢水」　台總統府：疑大陸網軍所為

日本準備2年後將福島核污水稀釋後排入太平洋，中國大陸、台灣及南韓等國家及地區反對。惟近日網傳一份公文稱「台灣決定引進部分福島核污水進行處理與排放」，引起關注。台灣的總統府周五（16日）凌晨澄清，該文件疑為大陸網軍發動的假文宣，總統府已報警處理，呼籲民眾勿轉發假消息、以訛傳訛。

公文顯示，發出者是「總統府」，受文者是「中華民國國防部」，發出時間是今年4月16日，稱「中華民國政府與日本國政府達成一致，由中華民國台灣引進日本福島核電廠部分污染水進行處理與排放」，還稱「中華民國政府與日本國政府經外交協商，由總統府內閣會議投票決定，部分污水交由高雄市海軍左營基地與高雄市大樹污水處理廠聯合處理」。

總統府發言人張惇涵怒斥，公文內容全是錯誤捏造，是不折不扣的假訊息，也是標準的「認知作戰」手法，提醒警惕來源不明的文件，注意自身的資安保護。他指出公文內5個明顯錯處，一是文件發出日期是4月16日，卻在4月15日已流傳，形容是「來自未來的假公文」；二是總統府發函給國防部，會直接寫「國防部」，而非「中華民國國防部」。

三是公文中的「公布后解密」的「后」字，是簡體字，暗指是大陸網軍所為；四是公文上的部分用語和格式，均非台灣公文正式格式，如「中華民國台灣高雄市」等用語；五是總統府並沒有「內閣會議」。