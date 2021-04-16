繼母涉虐待12歲女童成植物人　法醫駁斥摔傷說法

山西12歲女童疑遭繼母虐打成植物人，案件周四（15日）在山西朔州市中級人民法院開審。檢方指控，被告王某蓉在與受害人朵朵共同生活期間，經常以毆打、體罰、指甲掐、扭身體隱秘部位等方式虐待，構成虐待罪。

案情指，2020年春節後，王某蓉多次使用鈍性外力致受害人頭部受傷。同年5月14日凌晨，王某蓉發現受害人昏迷，將其送醫救治，經診斷，受害人顱腦損傷程度為一級重傷，構成故意傷害罪。王某蓉在看守所辯稱，對朵朵只是「教育式打罵」，否認有故意傷害的行為。她又辯稱，5月14日當日，是朵朵從40至50厘米高的炕上摔下後昏迷。

不過，朔州市公安局法醫鑑定人表示，受害人的腦損傷程度屬於多次、不同時間段的鈍性外力所致，基本排除從炕上摔下後導致腦損傷的說法。朵朵坐在輪椅上被推進庭審現場，過程中基本一動不動，面無表情，也沒有發出任何聲音。

朵朵的父親劉魁風在警方筆錄中提道，王某蓉曾以多種方式虐待朵朵，包括辱罵朵朵、還讓她在梳化上睡覺，甚至讓朵朵把垃圾池裏面的麵片撿起來吃掉。劉魁風表示，朵朵住院至今，醫藥費已經花去60萬元（人民幣，下同，約71萬港元），劉魁風指目前已收到多個政府部門的救助，獲5至6萬元（約5.95萬至7.1萬港元）的救助金。