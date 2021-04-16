日揆菅義偉抵美將晤拜登　料商台海等涉華議題

日本首相菅義偉當地周四（15日）晚抵達美國首都華盛頓，將於周五（16日）下午在白宮與美國總統拜登會面，是拜登上任以來首位來訪的外國領袖，二人料談及台海、釣魚島、香港、新疆等中國相關議題。

菅義偉出發前表示，有意與拜登建立個人信賴關係，鞏固日美同盟及實現自由開放的印太構想，向世界展示日美的領導能力。美國官員透露，拜登與菅義偉將討論新冠疫情、經濟復甦、氣候和北韓等議題，而華府希望把美方實力重新聚焦印太地區，應對中國，二人亦會商討台灣、香港、新疆、人權和中國科技華為等涉華議題，並列在雙方的會後聯合聲明中。

消息指，美方不會要求日本就美國各方面的立場簽署任何聲明，承認日本與中國之間高度的經濟與商業關係，尊重菅義偉以謹慎態度回應，希望看到日本和南韓促進關係，美日或會宣布舉行下一輪四方安全對話。

美國官員表示，美日都想在台海扮演穩定、謹慎的角色，維持和平穩定，不鼓勵挑釁，強調美日不是尋求刺激中國，而是要傳達清楚信號，就是中國大陸派軍機飛越台灣領空等行徑與維護和平穩定的使命背道而馳。美國會鼓勵日本積極在東南亞地區展現領導力，並討論如何讓產業供應鏈更加多元化，或公布規模達20億美元（約156億港元）計劃抗衡華為的5G網絡影響。