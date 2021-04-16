美氣候特使克里3日未外出　東郊賓館戒備森嚴

美國總統氣候特使克里周三（14日）晚抵達中國上海訪問，成為拜登政府首名訪華的高層官員。據報基於防疫原因，他與團隊成員過去兩日都未曾外出，而是留在下榻的東郊賓館，預計周五（16日）亦不會外出，東郊賓館附近戒備森嚴。

克里會在中國逗留3日，周五結束行程後轉往南韓，他主要透過視像或與前往東郊賓館的中方官員會面，周四（15日）與中國氣候變化事務特別代表解振華進行閉門會議，商討中美在全球氣候危機的合作空間。此外，克里或與中國副總理韓正舉行視像會談。

東郊賓館戒備森嚴，附近有多輛公安和武警車輛戒備，賓館保安根據一份文件，查驗進入車輛及人員。周四上午，一名疑為美國外交官的男子進入賓館，他所乘坐的車牌號以「224」開首，是美國使領館的代表號。東郊賓館官網下周日（18日）前不接受訂房，下周一（19日）恢復正常。

分析認為，中美關係雖然持續緊張，但氣候問題是兩國重要議題，雙方有機會合作。克里今次訪華的其中一個目的便是促成中方領導人出席下周四（22日）由拜登主持的氣候峰會，目前中方還未表態是否參加，但外界認為參加的可能性較大。