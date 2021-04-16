天主教孤兒院遭強制關閉　神父促教宗伸出援手

內地近年加強管控宗教。據天主教媒體《亞洲新聞》報道，內地政府近期關閉多間天主教孤兒院，包括位於河北、專門收留殘障棄嬰的「黎明之家」。該院神父日前以化名向該媒體投書，呼籲教宗伸出援手。

報道指，包括河北省趙縣教區「黎明之家」、獻縣教區「任丘若瑟殘嬰院」，張家口、正定縣及陝西都有孤兒院遭關閉。黎明之家於1988年由當時的教區主教王寵林創立，至今收容逾600名殘障孤兒，其中4成患有腦麻痹。

黎明之家的神父表示，內地政府用盡辦法減少天主教會對中國社會的影響，實現新政治目標，勒令關閉有關的孤兒院。另地方政府又以新冠疫情為藉口，禁止教堂開放，令教徒無法參加復活節彌撒。孤兒院被解散後，禁止修女及員工與18歲以下的院童接觸，禁止向未成年人傳播福音。但有長期捐款人表示，未成年的院童被轉移至官方的安置機構，而機構仍然接受捐助。

該名神父提到，中梵2018年簽署主教任命協議後，中國教會遭打壓的情況愈來愈嚴重，教堂被拆、未成年人禁止赴教會，他認為梵蒂岡因協議未有發聲，原本由萬民福音傳播部負責中國教會事務，現時改由教延國務院負責，希望中國教會微弱、真實的聲音能向普世教會的聖父教宗傳達。