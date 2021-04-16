家居城變壓站起火　現場濃煙密布傳爆炸聲

北京南四環豐台區大紅門集美家居市場的變壓站在周五（16日）發生火災，現場升起的黑煙在南三環亦清晰可見。有目擊者指，事故發生時聽到爆炸聲。據內媒報道，目前現場已有約35輛消防車參與救援。

報道指，火災發生於中午12時許，起火的變壓站為南四環國軒福威斯光儲充供電有限公司。目擊者介紹，聽到爆炸聲後家居城的廣場很快被黑煙籠罩，商戶和顧客緊急撤離至室外，隨後數輛消防車趕抵現場。另有距離家居城3公里外的市民均表示看到了升起的黑煙。

受事故影響，南四環公益西橋附近路段發生擁堵。有內媒記者趕至現場看到，家居城已被封鎖，外人無法進入，消防車停在外部。至下午3時許，現場仍有黑煙升起，警方在周邊疏導車輛離開。

據國家電投北京公司此前介紹，該公司集美大紅門智慧能源項目在今年1月於家居城投入運行，是北京城市中心最大規模的商業用戶側儲能電站、最大規模的社會公共大功率充電站、第一個萬度級光儲充電站，是北京市最大的光儲充示範項目工程。

項目分兩期進行，分別會建設屋頂光伏、充電車位、直流雙槍充電樁等相關直流控制及配電設備。集美大紅門電站整個供電範圍主要包括集團辦公區、大紅門商場、華納影城、醫院及酒店等，能夠完全消納分布式光伏電站的全部電量及儲能售電量。