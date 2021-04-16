台IT業以粟米條零食保平安　傳説曾挽救研究生論文

IT行業人員經常會面對突如其來的機件故障、運行失常。對此，各地均有不同方法以祈求運作順利。在台灣，部分科技業及市民會把粟米條零食「乖乖」視作「平安符」。英國傳媒周五（16日）替這款零食宣傳，乖乖公司總經理兼負責人宣傳稱，零食要定時更換，不能過期使用，否則就會失靈。

報道訪問乖乖股份有限公司總經理廖宇綺，她提到公司當初無意特別以具保佑功效為賣點銷售，而這個傳説是源自一名大學研究生宣稱。當事人正在寫論文，但電腦一直死機，就突發奇想將「乖乖」放上去，想不到機器居然正常運作，成功讓電腦「表現乖乖」。由於該名同學此後踏入科技產業發展，這個傳説也就帶入了科技業一直流傳下去。

報道又提到，台灣當地銀行的點鈔機、醫院的呼吸器、戶外的電波塔等都可看到「乖乖」的蹤影，但只是綠色包裝的「乖乖」才有保佑作用，因為綠色代表着交通燈中可放行的綠燈，因此黃色及紅色的另外2種口味是沒有效的。

廖還續說，「乖乖」一年內更換2次，分別要在農曆新年及中元節換新，而且若扔掉裏面的塑膠小玩具或者吃了裏面的零食，就算把它放回機器上也不會靈驗。零食被廣泛報道後都有極大的回應，甚至連民進黨副秘書長林飛帆也笑言「國家秘密被發現了」。