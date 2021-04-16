中法德領導人視像峰會　呼推動經貿合作恢復正常

中國國家領導人周五（16日）在北京與法國總統馬克龍、德國總理默克爾舉行中法德領導人視像峰會，就氣候變化、中歐關係、抗疫合作等合作應對的問題交換意見。三方均支持「新冠肺炎疫苗實施計劃」，促進人員健康安全有序往來，推動國際經貿合作早日恢復正常。

中方指出，新冠疫情至今仍在全球蔓延，世界經濟復甦艱巨，中方將擴大高水平對外開放，為包括法、德企業在內的外商投資企業營造公平、公正的營商環境。馬克龍表示，疫苗不應成為大國競爭的工具，法方願同中方就疫苗公平分配加強合作。

在氣候方面，中方宣布中國將力爭於2030年前實現二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和，完成全球最高碳排放強度降幅。同時帶頭兌現氣候資金出資承諾，為發展中國家應對氣候變化提供充足的技術、能力建設等方面支持。默克爾表示，德法中三國加強合作應對氣候變化非常重要。中國宣布國家自主貢獻目標既具雄心，也富挑戰，對全球應對氣候變化非常重要，歐方願同中方加強政策溝通與對接。

三國領導人一致認為，要堅持多邊主義，全面落實《巴黎協定》，共同構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系，同時加強氣候政策對話和綠色發展領域合作，將應對氣候變化打造成中歐合作的重要支柱。

另外，就美國總統拜登邀請40國領袖，下周出席氣候視象峰會，中國副外長樂玉城未有透露中國國家領導人會否出席會議，指中方正積極研究。