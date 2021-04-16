「台版N號房」半年未破案　立委促檢方調查

台灣去年有網站被揭發流傳過千人的私密影片，受害人包括運動員、藝人、軍警等，案件被傳媒稱為「台版N號房」。民進黨立委何志偉與受害者委託人W先生周五（16日）召開記者會表示，許多受害者因事件致生活大受影響，有人甚至想輕生、家庭婚姻破裂，呼籲檢方應盡速調查。

何志偉表示，N號房事件自去年7月起被揭發，涉案的余姓主犯雖曾一度遭收押，但最後因證據不足被釋放。事後余男更在社交網站的帳號更表示，已取得英國、香港的公民權，正考慮移民海外。經向行政部門詢問後，局方竟表示由於涉案網站在境外而無法處理。W先生批評，檢調放任余男在外流竄，其後犯罪行為沒有任何處分。

何又指，直至現時仍有不少網民在網站上「跪求」有關不雅的照片，網站甚至將受害人的個資、生活習慣，當成可交易的「商品」在網上販賣，完全是無差別的網絡霸凌。

W先生表示，雖然有被害人向台北地檢署提告，卻始終不見局方有任何行動，直至去年12月有籃球員的私密影片被曝光後，才在短暫時間內將緝捕涉案犯人。他批評政府事後對此不聞不問，又不理案中的其他受害人，呼籲北檢及法務部盡速出面處理。