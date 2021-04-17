003航母最新衞星照曝光　與美軍福特號相似

解放軍遼寧號航空母艦與美國軍艦近日同時在南海活動，中美軍事角力愈演愈烈。據美國海軍新聞網（Naval News）周四（15日）最新曝光的衞星照顯示，在建的解放軍「003型」航母正於上海造船廠快速成型。船隻大小比服役中的航母大，整體而言和美軍的福特號航空母艦相似。

報道指，003型航母水線部分的長度大概為300米左右，美國福特級航母的317米略短，惟尺寸上明顯超過現役的遼寧號及山東號航母，後兩者水線長度均為約270米。雖然預計003航母不會使用核動力，但應會具備比遼寧號、山東號更先進的推進系統，而是否使用「綜合全電力推進系統」（Integrated electric propulsion）仍有待觀察。

另外，003航母計劃採用彈射式起飛與阻攔式降落（CATOBAR）系統，故能搭載更重的艦載機，進一步提升航母的高效性、生存能力及兵力投送範圍，可大幅增加航母探測及作戰範圍。

據此前內地軍事傳媒報道，003型航母輪廓已大致成型且接近尾聲，排水量約為10萬噸，可能在今年就會下水，並可望於2025年左右服役。