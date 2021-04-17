美日領袖峰會　52年來首發表涉台聯合聲明

日本首相菅義偉周五（16日）在白宮與美國總統拜登會面，成為拜登上任以來首位來訪的外國領袖。雙方承諾共同應對中國及北韓帶來的挑戰，也談及5G、人工智能及半導體供應鏈等多個議題。二人亦談及台灣問題，是美日52年來首次發表涉台聯合聲明。

拜登在會後形容，他與菅義偉展開具有建設性的峰會。他說：「今天，菅義偉和我重申對美日同盟及共同安全的堅定支持。」他指雙方承諾應對來自中國的挑戰，包括在東海、南海及朝鮮半島等問題合作，確保一個自由和開放的印太地區。

此外，拜登亦提及，美日兩國已同意在5G、半導體供應鏈、人工智能、基因學及量子計算等領域合作，並一起投資。他稱美日兩國均在創新領域投入大量資金，有助其技術保持和加強競爭優勢。

至於菅義偉則指，他與拜登曾討談台灣問題，二人重申台海和平及穩定的重要性。這是美日領導人1969年以來，首次就台灣問題發表聯合聲明。他指已就中國新疆問題向美方講述日本立場，認為對方理解他的觀點，又指雙方均認同有需要在維護普世價值及國際關係穩定的背景下，與中方展開坦誠對話。據報，雙方亦關注香港情況。

外間憂慮，東京奧運會或未能如期舉行。菅義偉稱，他已告訴拜登，將致力推動東京奧運會，獲對方表示支持：「我決心將今夏的東京奧運會及殘奧會作為全球團結的象徵。」