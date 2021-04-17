男子欠賭債向友人謊稱病死　扮演3角騙取13萬人民幣

上海一名李姓男子，日前因賭博欠下巨額債款，一人分飾3角，假扮保險公司、醫護人員等聲稱自己病死，稱留給好友王女士一份巨額保險，要求王後者先轉帳一筆錢，最終騙取對方13萬元（人民幣，下同，約15萬港元）。

上月，王女士收到李男電話，表示自己突然病發，不久後將會離世，而他有一份價值200多萬元（241萬港元）的保險，而受益人是王女士。後者收到從李男微信傳送的死亡通知書，指醫生在整理遺物時發現遺書及保單，而李男手機上只有王女士的聯絡方式，就直接聯絡她。

李男首先假扮醫護人員要求王女士先預付火化費等1.94萬元（約2.3萬元），王女士因後來收回款項，因此對李某病逝深信不疑。第二日，李某再假扮保驗公司，聲稱要與王女士商討取得保險賠償的方法，先後要求她轉帳13萬元。其間，她起疑心要求對方提供保單證明，都沒有得到解釋。

最終在上月20日，李男自稱心有愧，向王女士坦白騙局，在上月26日到江橋派出所自首，表示因與王女士關係要好，原本已經向對方借190萬元（約229萬港元），因無力債還才決定詐死再騙取金錢。他現時已被公安機關拘留，警方正審理案件。