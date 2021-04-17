7歲男童全身麻醉拔牙　手術後昏迷43日仍未甦醒

陝西西安一名曾患癲癇的7歲男童小軍（化名），上月在西安市兒童醫院進行全身麻醉拔牙手術，惟術後至今仍昏迷不醒，截至周五（16日）已昏迷43天。醫院更曾兩度向小軍家屬發出病危通知書。院方周五表示，省內外專家已多次會診，醫院正積極救治。

小軍的蘇姓父親表示，兒子在上月3日因上頜多生牙入住西安市兒童醫院口腔科病區，並於翌日進行全身麻醉拔牙手術。小軍在拔牙前已做過所有評估，包括心電圖、CT等。他又憶述，兒子在手術前還是自己行走進入手術室，均沒有任何異常。未料術後便出現昏迷。院方曾分別於3月4日和3月6日兩度發出病危通知。

蘇父表示，小軍曾在2018年於北京市兒童醫院因癲癇進行全麻手術，之後癲癇未曾發作。對於小軍昏迷的原因，西安市兒童醫院事後曾有三次解釋，第一次是在上月4日晚上，指孩子的喉嚨有異物，或加上全麻引起水腫導致的。第二次在3月8日，院方則指給是麻藥引起，惟直接最近一次的解釋，便說是「綜合原因」，每次的解釋均不同。

醫院外科重症監護室一名史姓醫生向內媒表示，小軍的情況很不樂觀，現在用呼吸機給他做的輔助呼吸。至於昏迷原因，悖只表示上述情況確實很少見，目前已請院裏專家，省裏的專家會診，或有小孩潛在的基礎病因的可能性，癲癇是其考慮的因素，「不能說有關，也不能肯定地說沒關」。