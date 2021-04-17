網傳街頭迷藥令人迅速暈倒　警方闢謠

內地網絡近日熱傳自媒體文章《迷藥盯上了廣深女孩》稱，有陌生男子在深圳街頭拎着袋子以推銷香水為由接近一名年輕女途人，打開袋子釋出迷藥，令她迅速頭腦遲緩、全身麻木發軟，幸她在將暈倒時逃入鞋店才獲救。文章引起恐慌，教人花容失色，惟內媒指出內容真實性存疑。廣州、深圳警方亦相繼闢謠。

內媒調查後得知，文章只是將多名網民的自述經歷拚湊在一起，真實性不高。上述內容來自一名女網民，她聲稱當時差點被迷暈。內媒記者周四（15日）到訪事發地點，鞋店員工表示，周一（12日）下午4時左右，有一名女子突然跑進店內，說感到頭暈，店員讓她先在店裏休息，但她並無昏迷，只是精神狀態較差。深圳警方周五（16日）凌晨通報，當日45歲男子郭某某正推銷仿冒名牌香水，經檢驗未含致幻劑、興奮劑等常見安眠藥成分，在場女性亦未出現異常。事實與女事主貼文所講不符，警方正跟進調查。

內媒發現廣州警方於周四引述專家指，藥物要有麻醉作用必須滿足「藥物濃度高」、「作用時間長」等條件，即使是最高濃度藥物也至少需要40秒、在密閉空間才能讓人失去意識，而在完全開放的環境中，至少需要1至2分鐘，目前醫學領域並無令人一聞就迅速暈倒的迷藥。有網民批評文章作者炮製假新聞，搞到人心惶惶。