智利公布科興新冠疫苗有效率67%　80%預防死亡

智利政府周五（16日）公布最新的中國科興新冠疫苗臨床試驗報告，顯示疫苗對有徵狀感染的預防率達67%，80%有效預防死亡。對於無徵狀感染，疫苗預防率則只有54%至55%。

研究在今年2月2日至4月1日期間進行，對象涉及1,050萬人，試驗者分為無接種疫苗、接種首劑疫苗、完成接種兩劑疫苗3類。結果顯示，科興疫苗預防有徵狀感染的有效率接近70%，85%有效預防入院病例，89%預防深切治療病例。惟接種首劑科興疫苗對有徵狀感染的保護率僅得16%，35%有效預防住院，40%有效預防死亡。

政府衞生部顧問阿勞斯（Rafael Araos）表示，科興疫苗的預防死亡有效率顯著，但保護力在現實操作或較臨床實驗低，又指可能需要討論是否要接種第3劑疫苗，但仍在猜測階段。另外，結果無反映科興疫苗是否對其他變種新冠病毒有效。

美媒透露，中國政府計劃在7月前批准第一款外國的新冠疫苗，正審視德國BioNTech疫苗的臨床試驗數據，預計將在未來10周內為國內銷售開綠燈。消息人士指未落實審批時間表，要取決於中國新冠疫苗在外國的審批情況，承認進度受一定程度的政治影響。