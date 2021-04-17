處理污水不力　督察員帶副市長到排污口聞臭味

中央生態環境保護督察組周五（16日）公布廣西、山西等地的生態環境問題，其中發現廣西崇左市黑臭污水治理工作申報不嚴不實，整治敷衍應付，任由污水直排，導致對西江支流左江造成嚴重污染。崇左市將5個坑塘上報為黑臭水體整治任務，並獲得1,000萬人民幣（約1,189萬港元）治理資金。但有4個坑塘並未治理，僅一填了之，還全部上報為「完成治理」。

由於沒有解決排水問題，在居民的房前屋後又形成新的納污水體，經監測屬重度黑臭。距離這幾個池塘不遠處就是百貨大樓排澇泵站，督察人員發現，每天有上萬噸污水直排左江。有村民指菜地都被污水淹了，沒有菜吃。亦有居民直言「太臭了，現在在想辦法搬出去」。

翌日督察人員邀請當地政府主管負責人一同來到這個排污口。崇左市副市長陳鋒承認：「能聞到（臭味），沒想到這麼大的量。」崇左市住建局局長何日明聲稱，去年下半年才發現這裏是排污口。內媒質疑，為何發現已有數月，卻沒有上報市長。崇左市住建局一名科員表示，局長是想整改完了再報告市長，以為年底能搞定，豈料還是搞不定。

另外一個叫做麗江路的雨水排口也變了名副其實的排污口，督察人員估算污水的流量，一天達7,000立方米。在距離這些排污口很近的地方就是崇左市城區唯一的江南污水處理廠，但督察人員揭發污水處理廠存在多次擅自停運的情況，但每月的污水處理費卻照單全收。